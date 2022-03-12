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Новости
Украина
11 марта 22, 17:33
Авиаудар по Беларуси: появилось видео
Авиаудар по Беларуси
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Два самолета залетели с Беларуси в Украину, после чего развернулись и нанесли удар по белорусской территории.

В МВД Украины в пятницу, 11 марта, опубликовали видео самолетов, которые, как утверждается, залетели с Беларуси на территорию Украины, после чего развернулись и нанесли авиаудар по белорусской территории.

"Штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ", - сообщили в украинском МВД.

Отмечается, что залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела Дубровица в Ровенской области.

"Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси сознательная провокация, чтобы втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - подчеркивается в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ добавило, что обстреляли также Бухлычи и Верхний Теребеж в Беларуси.

На опубликованных кадрах видно, как самолеты разворачиваются в воздухе.

Ранее сегодня в Минобороны Украины предупредили, что российская авиация намерена бомбить территорию Беларуси со стороны Украины. Вскоре появилась информация о нанесенных авиаударах.

Как сообщалось, сегодня правитель Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Украина якобы готовила "нападение" на войска Беларуси и России.


Напомним, режим Лукашенко в Беларуси – соагрессор в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом говорится в заявлении властей ЕС.


Korrespondent
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