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Новости
Украина
11 марта 22, 22:47
Армия РФ убила свыше полутора тысяч жителей Мариуполя
бомба
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Город находится в блокаде российских войск с 1 марта. Люди живут в подвалах без еды и воды.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе погибли 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

Отмечается, что люди были убиты армией РФ за 12 суток блокады города и обстрела жилых кварталов.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!" - говорится в сообщении.

Напомним, авиаудар по роддому в Мариуполе был осуществлен в момент режима тишины, объявленного для проведения эвакуации. Пострадали 17 человек. Трое погибли.
Korrespondent
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