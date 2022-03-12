Армия РФ убила свыше полутора тысяч жителей Мариуполя

С начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе погибли 1582 мирных жителя Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

Отмечается, что люди были убиты армией РФ за 12 суток блокады города и обстрела жилых кварталов.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне. Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим это преступление против человечества, против Украины, против Мариуполя!" - говорится в сообщении.

Напомним, авиаудар по роддому в Мариуполе был осуществлен в момент режима тишины, объявленного для проведения эвакуации. Пострадали 17 человек. Трое погибли.