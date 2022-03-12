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Новости
Украина
11 марта 22, 22:52
Арестович – белорусам: "Мы не собираемся с вами воевать"
Арестович
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Украина не намерена воевать с Беларусью.

Украина не собирается воевать с Беларусью. Но Минск должен не вестись на авантюры Москвы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.

"Уважаемые белорусы. Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы", – сказал Арестович.

"У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу вас в свою очередь сообщить и вторично повторить то, о чем мы говорили уже давно: мы не собираемся воевать с белорусами. А вы не должны позволить себя вовлечь в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют сознательно", – отметил он.

По его словам, россияне теперь не только используют белорусскую военную инфраструктуру, обстреливая Украину залпами баллистических ракет типа "Искандер" с территории страны, но и втягивают Беларусь в прямую провокацию: удар по украинской территории, затем удар по белорусской территории.

Также он напомнил, что Украина за 15 дней уничтожила более 12 тысяч российских военных и призвал белорусских солдат не становиться мишенью.

Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российская боевая авиация с территории Украины ударила по поселку Копани в Столинском районе Брестской области, вблизи границы с Украиной. 

Позже в ПС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухлы и Верхний Теребежов. До этого о провокации россиян с целью втягивания в войну Белоруссии сообщил министр обороны Алексей Резников. 

Украинские СМИ сообщали, что сегодня в 21:00 Беларусь может приступить к вторжению в Украину. В Минобороны Беларуси назвали информацию об авиаударе по белорусскому селу "фейком". 
liga.net
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