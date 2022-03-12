Арестович – белорусам: "Мы не собираемся с вами воевать"

Украина не собирается воевать с Беларусью. Но Минск должен не вестись на авантюры Москвы.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.
"Уважаемые белорусы. Сегодня Лукашенко в Москве. Именно под этот его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы", – сказал Арестович.
"У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу вас в свою очередь сообщить и вторично повторить то, о чем мы говорили уже давно: мы не собираемся воевать с белорусами. А вы не должны позволить себя вовлечь в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют сознательно", – отметил он.
По его словам, россияне теперь не только используют белорусскую военную инфраструктуру, обстреливая Украину залпами баллистических ракет типа "Искандер" с территории страны, но и втягивают Беларусь в прямую провокацию: удар по украинской территории, затем удар по белорусской территории.
Также он напомнил, что Украина за 15 дней уничтожила более 12 тысяч российских военных и призвал белорусских солдат не становиться мишенью.Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российская боевая авиация с территории Украины ударила по поселку Копани в Столинском районе Брестской области, вблизи границы с Украиной.