Арестович дал прогноз по длительности войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российского агрессора хватит на месяц-полтора. Об этом он сказал в эфире Прямого канала.

По его словам, переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел: "российские агрессоры могут решиться на еще одну попытку активного наступления, но это им особо не поможет".

"Московиты практически обречены. А победа украинцев – уже не за горами", - добавил он.

При этом Алексей Арестович предсказывает, что боевые действия утихнут через месяц-полтора.

Отметим, что Арестович в 2003 году предсказал аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс, а в 2020 - полномасштабную войну с Россией.



