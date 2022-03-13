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Украина
12 марта 22, 23:03
Под Киевом враг расстрелял колонну женщин и детей:7 погибших
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Во время эвакуации из села Перемога в сторону села Остролучье Киевской области российские военные открыли огонь по согласованному "зеленому" коридору.

Российские военные расстреляли колонну женщин и детей во время эвакуации в Киевской области. Погибли семь человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Так, 11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

По данным ведомства, в результате чего погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавляют в сообщении.

Также на трассе между Липовкой и Калиновкой в Бучанском районе оккупанты расстреляли машину под белым флагом. Супруги направлялись на эвакуацию из Макарова. В результате обстрела 63-летний мужчина и его 31-летняя жена погибли на месте.

Ранее с СБУ сообщили, что российским военным дали указание расстреливать гражданских.
Korrespondent
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