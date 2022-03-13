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Украина
12 марта 22, 23:14
Херсон: Псевдореспублики в области не будет
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На внеочередном заседании Херсонского облсовета депутаты приняли решение о том, что в Херсонской области псевдореспублика образована не будет

На внеочередном заседании Херсонского областного совета депутаты приняли решение о том, что Херсонская область – это Украина, псевдореспублика на территории области образована не будет. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

За это решение, по его словам, проголосовали 44 депутата облсовета.

"Присоединился дистанционно, убедился, что враг шантажом и угрозами не достиг своей цели – депутаты с народом Украины. Глава военно-гражданской администрации и все сотрудники работают на победу", – написал он.

Тимошенко отметил, что враг встречает существенное сопротивление населения на временно оккупированных территориях.

Ранее стало известно, что российские оккупанты планируют провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику". Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты звонят депутатам с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними.

Херсонская областная прокуратура открыла производство по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК).
liga.net
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