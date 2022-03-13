Данилов:Если Украина не остановит Путина, он пойдет на Литву

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил в эфире телеканала Рада секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Российская Федерация не собирается останавливаться. У них есть следующая цель – если у них будет победа, не дай бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет желать захватить Путин – это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии, потом они могут добраться до Польши", – сказал Данилов.





Неделю назад журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью, что, по данным его источников, Путин готов атаковать тактическим ядерным оружием либо инфраструктуру НАТО в море, либо Польшу.