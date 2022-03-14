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13 марта 22, 22:46
Подстаканники с гербом РФ. У Медведчука есть вагон-ресторан
вагон-ресторан
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У Виктора Медведчука был люксовый вагон-ресторан в своем имении. Его Медведчуку подарила Оксана Марченко, пишут в Следствие.

На территории имения подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука находится вагон-ресторан. Об этом говорится в материале Слідство.Інфо.

Вагон накрыт маскировочной сеткой. В его интерьере – позолота и бархат. Вагон имеет зал на 40 человек, гардеробную, VIP-купе, барную стойку и кухню. Среди элементов – серебряный столовые приборы и серебряные подстаканники с позолоченным гербом Российской Федерации. Стоимость одного подстаканника – по 5000 грн.




Вагон стоит на специальном железнодорожном перроне под названием "Дальняя". По данным издания, его Медведчуку подарила жена Оксана Марченко на день рождения.
liga.net
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