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Украина
13 марта 22, 22:53
До Мариуполя не довезли гуманитарный груз из-за обстрелов
Мариуполь
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Гуманитарный груз из Бердянска до Мариуполя не доехал из-за обстрелов россиян, сообщила Верещук.

Гуманитарный конвой, который должен был выехать из Бердянска в окруженный Мариуполь, сегодня не поехал в город. Об этом в эфире телеканала Рада сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, конвой не смог выехать из-за российских авианалетов. Колонна попытается проехать в Мариуполь завтра, добавила министерша.

"Колонна осталась в Бердянске. Сегодня враг снова атаковал с воздуха – стертые с лица земли дома, церкви, много погибших", – сообщила Верещук.

Россияне не пропускают гуманитарные конвои в Мариуполь, заявлял президент Зеленский. Оккупанты атаковали танками именно те участки, где проходил маршрут конвоя, говорил он.
liga.net
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