До Мариуполя не довезли гуманитарный груз из-за обстрелов

Гуманитарный конвой, который должен был выехать из Бердянска в окруженный Мариуполь, сегодня не поехал в город. Об этом в эфире телеканала Рада сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, конвой не смог выехать из-за российских авианалетов. Колонна попытается проехать в Мариуполь завтра, добавила министерша.

"Колонна осталась в Бердянске. Сегодня враг снова атаковал с воздуха – стертые с лица земли дома, церкви, много погибших", – сообщила Верещук.