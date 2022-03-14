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Новости
Украина
13 марта 22, 22:56
У Байдена объяснили удар РФ под Львовом
атака
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В Пентагоне все равно считают, что введение бесполетной зоны над Украиной не предотвратило бы эту атаку.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

"Путин разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается нанести ущерб каждой части страны", – заявил Салливан в эфире CNN.

Удар по Яворивскому полигону прокомментировали и в Пентагоне. В эфир ABC спикер ведомства Джон Кирби выразил убеждение, что введение бесполетной зоны не предотвратило бы эту атаку.

Кирби добавил, что установление США бесполетной зоны над Украиной означало бы войну с Россией.

Он также сообщил, что на Яворивском полигоне не было ни одного американского военнослужащего, поскольку они покинули его территорию раньше.

Напомним, что в результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 получили ранения.
Korrespondent
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