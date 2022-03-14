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Украина
13 марта 22, 23:36
Россияне готовятся атаковать Кривой Рог и Угледар
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Оккупанты хотят атаковать Кривой Рог, Угледар, Николаев и Мариуполь, говорят в Генштабе.

Российские захватчики атакуют в направлении Кривого Рога, пытаются захватить Мариуполь и Николаев. Об этом говорится в сводке с фронта на 18:00 от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По их данным, российские захватчики готовят резервы для наступления на Угледар. В данный момент они обстреливают жилые кварталы города, добавили в Генштабе. Российский флот в Черном море находится в боевой готовности, говорят там.

Также оккупанты активнее стали устраивать диверсии на маршрутах конвоев с гуманитарными и военными грузами, говорят в Генштабе. Российские захватчики продолжают совершать преступления против гражданских, добавили там. В частности – брать их в заложники, бомбить гражданские объекты, заниматься грабежом и мародерством.

ВСУ продолжают обороняться на Южном, Восточном и Северном направлениях, подчеркнули в сводке. Защитники ведут оборонительные бои, прикрывают государственную границу и побережье.
liga.net
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