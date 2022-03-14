Арестович: Вторая фаза психологической усталости. Что делать

Наступил второй этап психологического надлома. Идет 18 день войны. Подобное испытание тяжело переносить даже подготовленным людям. Добавьте к этому физиологию: недостаток сна, изменение привычек и т.д. И народ начинает потихоньку проседать. Многие это в себе замечают. Многие нет.

В чем проявляется эта фаза? Прежде всего, в разочаровании и неверии. Неверии в наши перспективы. В нашу победу. В адекватность власти. Тут есть два аспекта.

С точки зрения информационно-психологической операции противника, их заветной голубой мечтой является разрыв связи между народом и правительством. Это есть во всех учебниках психологии.

Речь идет о неверии в способность правительства и командования адекватно осуществлять оборону Украины.

Что я могу вам сказать по этому поводу. Да, недостатков много, как это случается всегда и везде. Не существует идеальных стран, которые идеально реагируют на войну и идеально ее ведут. Даже несмотря на патриотический подъем и силу духа.

Посмотрите, как ведет себя НАТО, как ведет себя Запад. Сколько ошибок сделано и делается. Человечество, к сожалению, не идеально. А во время войны обостряется и все самое лучшее, и все самое худшее тоже.

Конечно же, на ошибки нужно реагировать, о них надо информировать. Но очень важно понимать, что сделать так, чтобы власть перестала верить народу, а народ перестал верить власти — это цель, о которой наши враги мечтают.

На войне выбор очень прост. Тут все черно-белое и нет никаких оттенков. Вы или за то, чтобы враги достигли своей цели. Или против.

Сегодня отдельные слабые души начинают высказывать открытое сомнение в умении и способностях власти противостоять врагу. Я уже не говорю о некоторых политиках, которые пытаются преследовать свои амбициозные цели.

Здесь лично каждый имеет право выбирать, на чьей он стороне. Стороне тех, кто помогает противнику достигать своих целей. Или по ту сторону подобных настроений.

Типичный пример. Давид Арахамия и Михаил Подоляк 6 марта фотографировались на Яворовском полигоне. В ночь на 13 марта противник нанес по этому полигону удар. И кое-кто из оппозиционных политиков начали вкладывать людям в уши информацию о том, что именно поэтому враг атаковал полигон. Как будто России не было известно о его существование…

Но это – политика.

Теперь, что касается нашего внутреннего психологического состояния. Есть такая штука, которая называется волевой конфликт. Что такое сила воли? Это способность делать выбор и следовать ему.

И именно в момент выбора внутреннего и внешнего поведения, в этот центр бьют специалисты противника, когда слабая часть человеческой души, ее черный волк, хочет, чтобы человек просел, разочаровался, поплыл, потек, чтобы потом этим воспользоваться и подпитаться.

Так вот этот выбор делает каждый из нас, какие бы силы на него не действовали, осуществляя этот выбор каждую минуту.

Конечно же, война и все связанные с ней испытания выматывают. Многие люди уже начинают вздыхать, мол, Алексей, когда это уже все закончится, уже сил нет.

Погодите, еще будет третья фаза. Которая будет еще страшнее. И это будет страшнее вне зависимости от наших реальных успехов на поле боя и на переговорах. Эта фаза наступит неизбежно и автоматически, даже если Россия на переговорах согласится отдать все на свете.

Не говоря о том, что могут быть какие-то неудачи, провалы, что вполне возможно. Потому что война есть война, и война идет с очень тяжелым противником.

Поэтому прежде всего нужно стать намного строже и заняться чем-то вроде самоанализа. Присмотреться к себе: а не поплыл ли я? Потому что от того, что вы плывете, не будет лучше никому. И в первую очередь вам самим.

Потому что психология немедленно начнет вас подталкивать, через ссоры, обиды, упреки, к психологической катастрофе. А начинается это все с проигрыша волевого конфликта.

Болевой конфликт начинается с новости, которой вы поверили прежде, чем успели ее проверить. Когда вы из версий трактовки возможных событий выбираете самую худшую, самую паническую и самую неблагоприятную.

Например, версию того, что власть бросила Мариуполь, Подоляк и Арахамия засветили Яворовский полигон. Или, к примеру, что власть специально замалчивает о воинах полка Азов, которые возле Мариуполя погибли и их не успели похоронить. Или версия о том, что власть специально оставляет наши территории, заманивая противника. Это самые свежие примеры.

Когда из всех версий вы выбираете ту, которая «все пропало», вы проигрываете волевой конфликт битву внутри себя самого. Наша душа – самое главное поле боя. Причем независимо, где, в какой стране вы находитесь.

Но каждый раз, когда вы удержались и перепроверили информацию, не поспешили ее разгонять, подумали о людях хорошо, то есть из всех возможных версий выбрали самую позитивную и потом ее перепроверили, вы выиграли, вы переключили тумблер на белое, подавили слабую черту нашей натуры, которая есть у каждого из нас.

Каждая такая победа над собой вбрасывает в кровь гормоны успеха. И ваше собственное подсознание считывает, что вы движетесь по успешному пути.

Очень важно намечать на день маленькие события, не подвиги, просто в качестве распорядка дня. Чтобы, проходя эти контрольные точки, подсознание читало это как историю успеха.

Но если идти по черной линии, по линии разочарования и неверия, вы сформируете мозг проигравшего. Это и есть главная задача черной воронки времени. Чтобы мы растворили в себе мозги победителя и вырастили мозги проигравшего.

Не делайте этого. Выбирайте позитивные версии, думая и о человеке, и о событиях.

Человек разрушает себя, когда начинает думать о других людях плохо. Это абсолютно железная закономерность. Как только вы начинаете думать о людях плохо, становится плохо не им, а вам.

Не допускайте этого. Еще будет очень много испытаний. И от каждого из нас зависит, выиграем ли мы внутреннюю войну или нет. В этой битве каждый – один на один. Знаете закон пехоты? Каждый умирает в одиночку. Даже, если горят в общем танке. Смерть, разруха, горе, это всегда один на один. И каждый из нас должен выиграть эту битву в одиночку.

Но в то же время мы – все вместе. Мы все испытываем одни и те же проблемы. И хотя каждый умирает в одиночку, но поддерживать друг друга мы всегда можем вместе.

На самом деле каждый из нас связан невидимыми нитями с миллионами людей, которые находятся точно в таком же состоянии. И тоже сейчас решают, что выбрать – белое или черное.

Выбираем белое. Заботимся о других. Выигрываем внутреннюю битву как бы тяжело не приходилось. А будет еще тяжелее.

Третья фаза придет где-то на 27-28 день войны. Я вас предупрежу. А пока боремся, выигрываем наши внутренние битвы, заботимся о других. Помним, что нас – миллионы. И эти миллионы должны выбрать свет, а не тьму. Причем не один раз, а каждый раз, когда – сомнения, усталость, тревога. Надо переключать рычаг, отращивать в себе рефлексы победителя.