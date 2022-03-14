Российские военные тяжело ранили британского журналиста

Российские захватчики тяжело ранили британского журналиста. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, представитель СМИ получил осколочный перелом обеих ног.

"Осколочный перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Хочу обратиться к нашим партнерам - гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения", - подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта около 16:00.

Венедиктова в очередной раз призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения бесполетной зоны в небе над Украиной.

Имя журналиста не называется, однако на его удостоверении, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News. Это американский кабельный информационный телеканал.