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Новости
Украина
14 марта 22, 21:50
Российские военные тяжело ранили британского журналиста
пресса
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Представитель иноСМИ находится в реанимации под наблюдением врачей. Серьезные ранения он получил во время пребывания на мирном объекте.

Российские захватчики тяжело ранили британского журналиста. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, представитель СМИ получил осколочный перелом обеих ног.

"Осколочный перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Хочу обратиться к нашим партнерам - гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения", - подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта около 16:00.

Венедиктова в очередной раз призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения бесполетной зоны в небе над Украиной.

Имя журналиста не называется, однако на его удостоверении, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News. Это американский кабельный информационный телеканал.
Korrespondent
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