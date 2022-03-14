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Украина
14 марта 22, 22:11
Авиаудар по Ровенской телевышке: девять жертв
война в Украине
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Вещание в северных районах области было возобновлено через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей также вышли в эфир.
Вещание в северных районах области было возобновлено через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей также вышли в эфир.

В результате ракетного удара войск РФ по телевизионной башне в селе Антополь возле Ровно в понедельник, 14 марта, девять человек погибли и девять пострадали. Об этом заявил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на брифинге.

"Сегодня утром на Ровенщине две ракеты атаковали телевизионную башню и админпомещение возле нее. По состоянию на 18:00 констатируем, что у нас девять погибших, девять пострадавших. Работы активно продолжаются", - сказал он.

По словам губернатора, вещание в северных районах области было возобновлено через кабельную сеть, радиостанции местных вещателей также вышли в эфир.

Напомним, около 5:20 утра возле Ровно в результате авиаудара повредили телевизионную башню. В области перестало работать теле- и радиовещание.
Korrespondent
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