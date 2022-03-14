Парламент Эстонии просит закрыть небо над Украиной

Парламент Эстонии 90 голосами "за" из 101 возможных принял обращение к парламентам государств-членов Евросоюза и НАТО, а также других государств о закрытии неба над Украиной, сообщает общественное издание ERR 14 марта. Это первый призыв закрыть небо над Украиной от имени парламента другой страны.

Западные страны отказ закрыть небо объясняют высоким риском конфронтации с Россией, которая угрожает начать "ядерную Третью мировую войну".

"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в резолюции парламента.

Законодательный орган Эстонии обратился к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины.

Кроме того, парламент Эстонии призвал коллег из других стран принять заявления, призывающие правительства поддержать введение дополнительных санкций против России и Беларуси.

В частности среди предложенных санкций всеобъемлющее торговое эмбарго, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны, закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей РФ, а также исключить Росси из Совета Европы.

Рийгикогу также призвал другие страны поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата ЕС и предоставить Украине дорожную карту для достижения членства в НАТО.

Ранее парламент Польши принял резолюцию о европейских устремлениях Украины и призвал другие страны последовать их примеру.

11 марта лидеры ЕС утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, при этом не упомянули о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.

Комментируя это решение, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "это не то, что мы ждем".