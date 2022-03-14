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Новости
Украина
14 марта 22, 22:20
Осаждаемый Мариуполь показали с неба. Видео
Мариуполь
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Российские войска безостановочно обстреливают город из разных видов вооружения. Погибли более 2,5 тысячи человек.

Город Мариуполь на юге Донецкой области уже около двух недель находится в окружении российских войск. Жилые районы и другие гражданские подвергаются массированным российским бомбардировкам. Так, 9 марта в Мариуполе бомбы были сброшены на роддом и детскую больницу.

С начала войны в Мариуполе погибли уже более 2,5 тысяч мирных жителей. "Россияне просто сносят город с лица земли", - заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

14 марта украинские СМИ распространили видео, снятое в небе над Мариуполем. На нем видны взрывы и их последствия.
Korrespondent
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