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Новости
Украина
15 марта 22, 09:48
Захватчик перешел от нападения к обороне - Генштаб
война в украине
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Основные усилия захватчик сейчас направляет на удержании занятых рубежей. Попытка российских войск захватить Мариуполь была неудачной.

На двадцатые сутки российского вторжения группировки оккупационных войск значительных успехов на всех направлениях не имели. В Генштабе ВСУ во вторник, 15 марта, рассказали о ситуации на фронтах.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны сегодня - без существенных изменений. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

За минувшие сутки украинские ПВО сбили четыре вражеских вертолета, один самолет, а украинский истребитель сбил крылатую ракету противника.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

По имеющейся информации, из-за проблем в населенных пунктах на временно оккупированных территориях ОРДЛО захватчики вынужденно приостановили мобилизацию рабочих коммунальной сферы, рассказали в Генштабе.

"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.

При попытке российских войск захватить Мариуполь военные ВСУ отразили атаки, нанеся оккупантам такие потери: около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После этого противник прекратил наступательные действия и отступил.

Кроме того, артиллерия и авиация ударили по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.

Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Россия просит у Китая денег и еды для своих военных, вторгшихся в Украину.
Korrespondent
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