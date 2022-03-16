Захватчик перешел от нападения к обороне - Генштаб

На двадцатые сутки российского вторжения группировки оккупационных войск значительных успехов на всех направлениях не имели. В Генштабе ВСУ во вторник, 15 марта, рассказали о ситуации на фронтах.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны сегодня - без существенных изменений. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании занятых рубежей.

За минувшие сутки украинские ПВО сбили четыре вражеских вертолета, один самолет, а украинский истребитель сбил крылатую ракету противника.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

По имеющейся информации, из-за проблем в населенных пунктах на временно оккупированных территориях ОРДЛО захватчики вынужденно приостановили мобилизацию рабочих коммунальной сферы, рассказали в Генштабе.

"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.

При попытке российских войск захватить Мариуполь военные ВСУ отразили атаки, нанеся оккупантам такие потери: около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После этого противник прекратил наступательные действия и отступил.

Кроме того, артиллерия и авиация ударили по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.

Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Россия просит у Китая денег и еды для своих военных, вторгшихся в Украину.