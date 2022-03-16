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Украина
15 марта 22, 10:17
Сегодня работает 9 гумкоридоров, в Мариуполь едет гумконвой
гумкоридор
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Сегодня будут работать гуманитарные коридоры в Киевской, Сумской и Харьковской областях, а в Мариуполь отправится гуманитарный груз

Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, эвакуация будет происходить:

- из сел Богдановка, Нова Богдановка, Бобрик – в Бровары;

- из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву;

- из села Оскол в Харьковской области – в Славянск.

Детальнее о маршрутах:

15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

2. Богданівка - Нова Богданівка - Велика Димерка – Зоря – Гоголів - Бровари

3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів - Бровари

4. Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.

5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

6. Лебедин – Штепівка - Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

 Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.

8. Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

 Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.

9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне - Слов’янськ

‼️Евакуація проводиться безкоштовно

Также сегодня из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный конвой, который доставит десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути заберет женщин, детей и всех, кто в этом нуждается из Мариуполя в Запорожье.

Кроме того, министр отметила, что известно об огромной проблеме в Иванкове, Киевская область, и сейчас ведется работа над маршрутом эвакуации из этого населенного пункта. Верещук выразила надежду, что уже завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Иванкива.
liga.net
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