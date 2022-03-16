Сегодня работает 9 гумкоридоров, в Мариуполь едет гумконвой

Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, эвакуация будет происходить:

- из сел Богдановка, Нова Богдановка, Бобрик – в Бровары;

- из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву;

- из села Оскол в Харьковской области – в Славянск.

Детальнее о маршрутах:

15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:



1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.



2. Богданівка - Нова Богданівка - Велика Димерка – Зоря – Гоголів - Бровари



3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів - Бровари



4. Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.



5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава



6. Лебедин – Штепівка - Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.



8. Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава



Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.



9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне - Слов’янськ



‼️Евакуація проводиться безкоштовно



Также сегодня из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный конвой, который доставит десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути заберет женщин, детей и всех, кто в этом нуждается из Мариуполя в Запорожье.

Кроме того, министр отметила, что известно об огромной проблеме в Иванкове, Киевская область, и сейчас ведется работа над маршрутом эвакуации из этого населенного пункта. Верещук выразила надежду, что уже завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Иванкива.