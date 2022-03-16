Сегодня работает 9 гумкоридоров, в Мариуполь едет гумконвой

Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Так, эвакуация будет происходить:
- из сел Богдановка, Нова Богдановка, Бобрик – в Бровары;
- из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву;
- из села Оскол в Харьковской области – в Славянск.
Детальнее о маршрутах:
15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
2. Богданівка - Нова Богданівка - Велика Димерка – Зоря – Гоголів - Бровари
3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів - Бровари
4. Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.
5. Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
6. Лебедин – Штепівка - Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.
8. Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.
9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне - Слов’янськ
‼️Евакуація проводиться безкоштовно
Также сегодня из Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный конвой, который доставит десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути заберет женщин, детей и всех, кто в этом нуждается из Мариуполя в Запорожье.
Кроме того, министр отметила, что известно об огромной проблеме в Иванкове, Киевская область, и сейчас ведется работа над маршрутом эвакуации из этого населенного пункта. Верещук выразила надежду, что уже завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Иванкива.