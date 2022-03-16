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Новости
Украина
15 марта 22, 21:34
Качиньский, премьер Польши, Чехии и Словении приехали в Киев
Янез Янша, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский и Петер Фиала
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В Киев приехали премьер Польши Моравецкий, Чехии Фиала, Словении Янша и вице-премьер Польши Качиньский.

В Киев приехали вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петер Фиала и Словении Янез Янша. Об этом сообщил в Facebook Моравецкий.

По его словам, войну в Украине развязал жестокий тиран, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы.

"Мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно скорее остановить трагедию, происходящую на Востоке. Именно поэтому вместе с Ярославом Качиньским, Петером Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", – написал он.

Все члены этой делегации встретятся в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
liga.net
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