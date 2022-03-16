В Мариуполе оккупанты захватили заложников в больнице

В Мариуполе российские оккупанты захватили заложников в Областной больнице интенсивного лечения. Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, омбудсмен Людмила Денисова и полк Нацгвардии "Азов", который обороняет город.

По информации "Азова", в больницу оккупанты также согнали горожан и ведут обстрел из окон медучреждения, пытаясь спровоцировать защитников Мариуполя.

"Так московиты делают картинку для российского телевидения ценой человеческих жизней, действуя по собственным методичкам, ведь совсем недавно, разбомбив роддом в Мариуполе, рассказывали будто там прятались бойцы "Азова", – сказано в сообщении полка.

Кириленко опубликовал свидетельство одного из сотрудников больницы.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", – рассказал он.

Глава Донецкой ОВА уточняет, что на днях российские оккупанты практически разрушили больницу – в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжают находиться в приспособленном подвальном помещении.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны и вопиющие преступления против человечности.





Напомним, воины полка Нацгвардии "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ.