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Новости
Украина
15 марта 22, 22:16
Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тыс чел
гуманитарный коридор
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Российские оккупанты уже длительное время не прекращают обстрелы Мариуполя

Также они препятствуют поставкам в город продуктов и медикаментов. Сегодня гуманитарными коридорами на частных автомобилях из города выехали более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В частности, по состоянию на 20:40 15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехали почти 20 тысяч человек. Многие машины уже прибыли в Запорожье.

По словам Тимошенко, этих 20 тысяч человек выехали на 4 тысяч машин. 570 из них уже прибыли в Запорожье.

Также другие останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Отмечается, что всем эвакуированным оказывают необходимую помощь.

По словам заместителя руководителя ОП, в целом гуманитарными коридорами 15 марта удалось эвакуировать из заблокированных городов по меньшей мере 29 тысяч человек.
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