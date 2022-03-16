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Новости
Украина
15 марта 22, 22:18
Переговоры с Росией: Подоляк сделал заявление
Подоляк
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Представитель украинской делегации в переговорах с россией Михаил Подоляк сделал заявление

Представитель украинской делегации в переговорах с россией Михаил Подоляк сообщил, что онлайн-переговоры продолжатся завтра 16 марта.

Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться в том числе компенсации от России за разрушения в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.

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