Переговоры с Росией: Подоляк сделал заявление

Представитель украинской делегации в переговорах с россией Михаил Подоляк сообщил, что онлайн-переговоры продолжатся завтра 16 марта.

Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться в том числе компенсации от России за разрушения в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться лишь ультиматумами.

