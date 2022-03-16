Зеленский встретился с Качиньским, премьерами трех стран

Об этом он сообщил в Facebook.

"Председатель польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", - говорится в сообщении главы государства в Facebook.





На встрече с премьерами был также глава украинского правительства Денис Шмигаль, ранее назвавший визит "поступком настоящих друзей".





Шмигаль рассказал, что на встрече обсуждается поддержка Украины и усиление санкций против страны-агрессора.





Ранее во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.





Моравецкий отметил, что премьер-министры прибыли в Киев, чтобы как можно быстрее остановить происходящую в Украине трагедию.

Ранее в польском правительстве сообщили, что визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом, и о нем проинформирован председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ООН.