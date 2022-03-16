Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 марта 22, 23:22
Зеленский встретился с Качиньским, премьерами трех стран
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский, Шмыгаль и Ермак встретились в Киеве с вице-премьером Польши Качиньскими, премьер-министрами Польши Моравецким, Чехии Фиалой, Словение Яншей

 Об этом он сообщил в Facebook.

"Председатель польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим", - говорится в сообщении главы государства в Facebook.

На встрече с премьерами был также глава украинского правительства Денис Шмигаль, ранее назвавший визит "поступком настоящих друзей".

Шмигаль рассказал, что на встрече обсуждается поддержка Украины и усиление санкций против страны-агрессора.

Ранее во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.

Моравецкий отметил, что премьер-министры прибыли в Киев, чтобы как можно быстрее остановить происходящую в Украине трагедию.

Ранее в польском правительстве сообщили, что визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом, и о нем проинформирован председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ООН.
liga.net
Ещё по теме:
На выборах в Чехии победила оппозиционная партия
Президента Чехии перевели из реанимации
Раскрыт диагноз главы Чехии Милоша Земана
В Чехии ураган оставил без света 300 тысяч домов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Переговоры с Росией: Подоляк сделал заявление
noimageИз Мариуполя гуманитарным коридором выехало почти 20 тыс чел
noimageПереговоры с РФ стали "более конструктивны" – ОП
noimageБои за освобождение пригорода Мариуполя,Разбит спецназ ВС РФ
noimageРоссийские корабли начали обстрелы Одесской области
Лента новостей