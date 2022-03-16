В Скадовске похитили мэра и секретаря горсовета

В связи с этим скадовчане планируют собраться на митинг в центе города. Об этом в Facebook сообщил местный житель Артем Костюченко.





Стоит отметить, что в последний раз Яковлев выходил на связь с общественностью через соцсети 15 марта. Он сообщал, что несмотря на различные слухи остается в Скадовске. Также городской голова вкратце рассказал о работе городских служб, ситуации с медикаментами и выплатами пенсий в населенном пункте.





В свою очередь детали похищения мэра и секретаря горсовета на сообщаются. Жителей Скадовска лишь призвали выходить на митинг против российских оккупантов.













Напомним, после начала вторжения РФ в Украину оккупанты впервые вошли в Скадовск 9 марта. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.





К слову, 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что город находится под контролем украинской власти и российские оккупанты ушли из города.



