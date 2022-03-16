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Новости
Украина
16 марта 22, 12:51
ПВО сбила российский самолет, который бомбил Чернигов
самолет
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Украинская ПВО сбила российский самолет, который бил ракетами по Чернигову.

Украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет, который бомбил Чернигов. Об это сообщает оперативное командование "Север".

"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы также успешно отбили атаку российских войск, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.

Потери врага уточняются, ситуация в зоне командования "Север" – контролируема.

Сегодня украинские бойцы отправили на дно Черного моря два российских истребителя. 

Также ВСУ накрыли огнем временно оккупированный аэродром у Херсона. Сгорели российские вертолеты. 
liga.net
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