Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек

Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войсками телевышки в Ровенской области завершены. По уточненным данным, найдены тела 21 погибшего, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ на Антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, такие: 21 погибший, девять пострадавших", – заявил губернатор в видеообращении 16 марта.

Он добавил, что на данный момент главным заданием властей является восстановление телесигнала в Ровенской области и уже четыре местных телеканала присутствуют в вещании Т2.

По словам главы ОГА, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение двух дней.

Кроме того, в среду состоялось прощание с погибшими в результате авиаудара.









Напомним, утром 14 марта две ракеты атаковали телевизионную вышку и административное помещение возле нее в селе Антополь Ровенского района.





Ранее сообщалось о 19 погибших и девяти пострадавших в результате удара.



