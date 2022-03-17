ГПСУ об обстановке на пунктах пропуска на западной границе

На западном направлении госграницы Украины ситуация остается спокойной, В пункте пропуска Краковец на границе с Польшей, а также Ужгород со Словакией и Тиса на венгерском направлении фиксируются небольшие скопления автомобилей и автобусов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что за сутки 15 марта госграницу Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 92 тысячи человек и более 13 тысяч транспортных средств.

За последние два дня пассажиропоток имеет тенденции к незначительному увеличению.

За последние сутки из Украины выехали более 75 тысяч человек. Около 52 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

В ГПСУ рекомендуют отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (на Буковине) на фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы-Западный кордон. Обновление данных происходит каждые два часа.

Ранее сообщалось, что на западных границах Украины нет очередей.

Напомним, из-за нападения РФ беженцами стали 3 млн украинцев