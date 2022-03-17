В Чернигове оккупанты расстреляли очередь за хлебом. Видео

Более недели назад СБУ допросила пленного оккупанта, который рассказал о приказе командования армии РФ стрелять по мирным жителям. Это враги и делают на протяжении всей войны. Путинские террористы уже совершили тысячи военных преступлений, а сегодня в список добавилась трагедия в Чернигове.



В Чернигове в одном из микрорайонов российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. Об этом сообщила корреспондентка Суспильного.

Это произошло около 10 часов утра. Сообщается о не менее 10 погибших.

Информацию о расстреле не удалось подтвердить в Черниговской ОГА.





Расстрелы жителей, как и бомбардировка гражданской инфраструктуры, совершаются с одной целью — посеять панику. Оккупанты увидели стойкость украинцев и теперь нарушают все международные конвенции в попытке сломить дух народа.



