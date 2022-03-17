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Новости
Украина
16 марта 22, 15:19
Каждое утро в Украине будет минута молчания по погибшим
Владимир Зеленский
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Ежедневно в девять утра украинцы будут вспоминать военных и гражданских, взрослых и детей, которые погибли из-за вторжения России в Украину.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память украинцев, которые погибли в результате войны, которую Россия развязала против Украины. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении в среду, 16 марта.

"Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших жизнь, всех, кто воевал, всех военных, гражданских и детей", - сказал Зеленский.

Ранее в ООН подтвердили смерть почти 700 гражданских, добавив, что истинные цифры значительно выше. Также сообщалось, что жертвами войны с Россией стали почти 100 детей.
Korrespondent
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