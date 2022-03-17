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Новости
Украина
16 марта 22, 18:04
Зеленский предложил США создать новый союз
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США предложил США создать новый союз.

Он будет называться United for peace (U-24) и будет предоставлять всю необходимую помощь через 24 часа.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось за сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня мир не имеет таких инструментов. Войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институции, которые должны быть защищать нас от войны. Но... Они не работают. Мы это видим. Вы это видите. А значит, нужны новые институции, новые союзы. И мы предлагаем. Предлагаем создать объединение — U-24. United for peace. Союз ответственных государств, у которых есть сила и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно", – заявил Зеленский во время выступления.

По словам Зеленского, предложенный им союз смог бы оказывать помощь в виде оружия, санкций, гуманитарной или политической поддержки, финансов, а также в случае стихийных бедствий, гуманитарных кризисов или эпидемии.

"Если бы сейчас был создан такой союз — U-24, я верю, что удалось бы спасти тысячи жизней. В нашей Украине. Во многих других странах", – добавил президент Украины.
liga.net
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