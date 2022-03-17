Военные РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя

Войска РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

По его словам, 16 марта около 16 часов в районе Степногорская тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья.

Отмечается, что погибших нет. Пока известно о пятерых раненых, среди которых ребенок. Он в тяжелом состоянии.



