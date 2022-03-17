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Новости
Украина
16 марта 22, 22:28
Когда переводят часы в Украине на летнее время 2022
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Когда и куда переводить стрелки
Переход на летнее время в Украине традиционно произойдет в последнее воскресенье марта.

Куда переводить стрелки, зачем это делать и вредно ли это для здоровья - читайте ниже.

Куда и когда перевести стрелки

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", время переводится два раза в год:

на летнее - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед;
на зимнее - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

В 2022-м году переход на летнее время будет 27 марта. Ровно в 3:00 стрелки переводят на час вперед.

Впрочем, современные гаджеты сами справляются с этой задачей. А вот устаревшие устройства и часы со стрелками нужно переводить вручную.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

Такую практику впервые ввели прагматичные англичане с целью экономии электроэнергии.

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали в 1981 году, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс.

Со временем экономия свелась едва ли не к нулю (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов. Сейчас перевод часов стал скорее номинальным, многие страны от этого отказались.

Считается, что адаптированным временем для жителей Украины является постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее - негативно сказывается на здоровье.

Как перевод часов может отразиться на здоровье

Подобные переходные периоды сбивают график, может нарушаться сон, возникать утомляемость.

Врачи советуют накануне выровнять график сна, за неделю до перевода сдвигая время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут каждый день. А важные дела, нагрузки лучше перенести на неделю вперед.

Напомним, что в Украине перевод часов пытались в очередной раз отменить в марте 2021-го, но во втором чтении Верховная рада законопроект не поддержала.

Источник: rbc.ua
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