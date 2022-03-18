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Новости
Украина
17 марта 22, 16:47
Украина предлагает создать собственный оборонный альянс
Подоляк
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Пока НАТО раздумывает, Украина предлагает создать собственный оборонный альянс – Подоляк

Хотя НАТО – крупнейший военный союз в истории человечества, он оказался бессилен, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью wiadomosci.wp.pl.

Подоляк считает, что для Украины важен не статус члена альянса, а наличие союзников, которые на деле готовы сражаться на ее стороне. 

"Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. У НАТО сегодня такой силы нет", – утверждает Подоляк. Он воспринимает НАТО как организацию, деятельность которой в основном сводится к проведению саммитов.

Подоляк считает, что "крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль", а все разговоры о приближении НАТО к границам России – всего лишь уловка, пропаганда, которая рассчитана на внутрироссийскою аудиторию и используется для оправдания вторжения в Украину и другие страны.

Выход из сложившейся ситуации Подоляк видит в создании нового оборонительного союза, "достаточно сильного, чтобы остановить Россию, если она снова захочет на кого-то напасть".  Он считает, что в базовом документе такого альянса "должны быть шаг за шагом описаны механизмы", которые запустятся в случае нового нападения на Украину. 

По словам Подоляка, переговоры о создании такого альянса уже идут, но о деталях пока говорить рано. 

Он так же дал понять, что проект оборонного соглашения был одной из ключевых тем разговора президента Зеленского с премьер-министрами Польши, Словении и Чехии во время их визита в Киев.

Ранее в этом же интервью Подоляк сказал, что согласование спорных пунктов возможного соглашения между Украиной и страной-оккупантом может занять от нескольких дней до полутора недель, а по достижении "мира" мы создадим крепкую границу и будем относиться к России "так холодно, как того заслуживает страна, которая вторглась в наш дом, чтобы убить нас".
liga.net
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