После победы мы должны сделать выводы. Иначе – новая война

Сейчас укореняется очень опасная смысловая конструкция. Мол, московско-украинская война является "войной Путина". Не россиян, а взбешенного хозяина Кремля, больного историческим маразмом. Но проблема в том, что больна вся Россия.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин несет персональную ответственность за военные преступления против Украины, украинцев, против человечности... не стоит обманываться и искать хороших россиян. Это не поможет нам победить. Более того, принесет новые проблемы в стратегической перспективе.

Путин является порождением русского общества, если его вообще можно называть обществом. Его имперского ресентимента, болезненной агрессивности и ненависти к Украине. Москва вместо того, чтобы вкладывать нефтяные доллары в модернизацию страны, вкачивала ее в свои больные иллюзии о возвращении то в 1991-й, то в 1913 год. Вместо модерновости там избрали архаизацию.

Корни этой войны лежат в истории, которую в Кремле трактуют по-своему. Имперский реваншизм Москвы обречен на провальный путь без завладения Киевом.

Все очень просто.

Выйдя на историческую арену, Московское царство начало агрессивно присваивать историческое, военное, религиозное наследие Киевского государства. Объявило себя монопольным владельцем Большого стола Киевского с правом на все земли Киевского государства.

Также заявка касалась права на присвоение себе побед Киевских князей, их отношения с Константинополем – наследником римских цезарей. Принятие христианства Киевом, чей патриарх в начале XIV века переехал сначала во Владимир, а затем в Москву. Именно московская церковь сыграла одну из ключевых ролей в воровстве Киевского наследия Москвой.

Существование Украины со столицей в Киеве перечеркивает имперский государственный миф. Самоосознание себя украинцами как самобытной нации отрицает то, как себя осознает Москва. Наша жизнь – экзистенциальная угроза для империи.

Именно поэтому россияне, с Путиным или без, стремились и будут уничтожать нас. Для обеих сторон – это война за право на существование. Для нас – во всех смыслах. Даже физическом. Для них – существование в придуманной ими самими форме и содержании. Эти две позиции исключают друг друга. Поэтому взаимовыгодного или компромиссного выхода из этой ситуации просто не существует.

Путин, как и Гитлер, в свое время озвучил свои человеконенавистнические намерения. И в обоих случаях их поначалу не восприняли всерьез. А потом дорого за это поплатились. Путин отрицал наше право на жизнь. И сейчас совершает очередной геноцид украинской нации.

Сегодняшняя война имеет глубокие исторические и идеологические предпосылки. К сожалению, далеко не все их понимают.

С точки зрения гуманизма война, развязанная против Украины россиянами, не имеет логики, причины и содержания. Но с точки зрения исторического стремления россиян уничтожить нас, она вполне объяснима. Прямо в Кремле дали маху с любым обоснованием с точки зрения логики современного мира.

Рациональных причин напасть на Украину здесь и сейчас не было. Именно поэтому многие не могут понять, почему это произошло. Но это ожидалось с точки зрения Кремля. С точки зрения исторических действий.

Без Киева русским нужно полностью переписать свой исторический канон. При существовании независимой Украины они перестают быть прямыми наследниками князя Владимира. Он в их понимании россиянин. Но на самом деле это смешно. Это все равно, что считать Карла Великого, императора Франков, французом в современном понимании того, кто такие французы.

Московиты оказываются самозванцами. Поэтому им нужно скрыть свои преступления и стереть с лица земли их свидетелей и свидетельства – Украину, украинцев, нашу историческую память.

Отсюда и конструкция, которую годами продвигает Москва: "мы братья, значит мы одно и то же, значит вы – это мы, часть нас, значит украинцев не существует, значит мы убьем всех тех, кто себя так считает".

Учитывая это, мы не должны называть эту войну "войной Путина". Кроме того, что большинство россиян его поддерживают, оно произошло бы и если бы Кремль возглавлял человек с другой фамилией.

Более того, если после победы мы не сделаем правильные выводы из этих событий… Если мы не вцепимся зубами в мир, чтобы он не позволил этому монстру восстановить свои силы. Не изменим свою политику таким образом, чтобы подготовиться к новой битве…

Будет новая война. Через 10, 15, 20 лет реваншисты в Москве захотят отомстить за унижение, которое Кремль сейчас получает в Украине. За поражение. Подготовятся лучше и начнут новую войну.

Чтобы окончательно "решить украинский вопрос".

Александр Солонько



