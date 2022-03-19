Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 марта 22, 13:06
Кулеба озвучил два финала окончания войны с РФ
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дмитрий Кулеба отметил, что мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УП озвучил два варианта окончания войны в Украине. Более реалистичным финалом он назвал мирное соглашение между Украиной и РФ.

"Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал - это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал - это сделка. Соглашение - это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений", - отметил Кулеба.

По его словам, мирное соглашение должно быть заключено на выгодных для Украины условиях.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным", - заявил министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о трех серьезных победах Украины на международном, дипломатическом фронте.

Первая победа - в информационной войне, вторая - изменение в отношении к Украине и украинцам в мире, третья - подрыв российской экономики.

Korrespondent
Ещё по теме:
Россию исключили из Совета Европы
Модель обороны Австрии и Швеции. Что это значит?
Что с психикой Путина и когда закончится война. Обзор иноСМИ
Китайские компании не собираются уходить из России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Три кольца обороны. Как защищают Киев
noimageПоявились фото разбомбленного драмтеатра в Мариуполе
noimageВоенного решения по Мариуполю пока нет – Арестович
noimageОбстрел Киева. Мать спасла ребенка, прикрыв его своим телом
noimageПод Киевом сбили вражеский истребитель
Лента новостей