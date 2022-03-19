Обстрел завода во Львове: информация о пострадавших

В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Состояние пострадавшего – средней тяжести.

По словам Козицкого, сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, утром 18 марта по авиаремонтному заводу во Львове был нанесен ракетный удар. В здание попали четыре ракеты, выпущенные из подводной лодки в Черном море. Две ракеты были сбиты.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что российские ракеты упали возле аэропорта, но сам аэропорт не пострадал.