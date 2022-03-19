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Украина
18 марта 22, 13:20
Обстрел завода во Львове: информация о пострадавших
Обстрел завода во Львове
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Один человек получил ранения в результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу.

В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Состояние пострадавшего – средней тяжести.

По словам Козицкого, сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, утром 18 марта по авиаремонтному заводу во Львове был нанесен ракетный удар. В здание попали четыре ракеты, выпущенные из подводной лодки в Черном море. Две ракеты были сбиты.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что российские ракеты упали возле аэропорта, но сам аэропорт не пострадал.
Korrespondent
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