Посол в США рассказала о поставках оружия Украине

Когда в США публично сообщают о принятии решения по отправке оружия в Украину, оно уже пересекает границу. Об этом рассказала Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью для Голоса Америки, которое было опубликовано в пятницу, 18 марта.

"Я не буду раскрывать те вещи, которые не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу", - отметила она, добавив, что на самом деле это параллельный процесс.

Напомним, двумя днями ранее сообщалось, что Украина получит от США оружие на $1 млрд. Исходя из сказанного Маркаровой, вероятно из этого оружия уже уничтожают российских захватчиков.

А вчера стало известно, что США пришлют Украине уникальные беспилотники. Возможно они уже тоже при деле.