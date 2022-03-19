Военные РФ нанесли авиаудар по Краматорску, есть жертвы

Войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску. Видео последствий публикует ряд Телеграм-каналов.

По предварительным данным, в результате обстрела города как минимум два человека погибли, шестеро - ранены. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, ракеты попали в жилой дом и административное здание.

Точное число погибших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские войска утром в пятницу, 18 марта, нанесли удар по военному объекту вблизи Запорожья.

Враг обстрелял в Харькове Академию госуправления.