Под Киевом сбили вражеский истребитель

В Бучанском районе Киевской области украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Закрываем небо над Киевщиной своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК Стингер", - сообщил он.

Павлюк добавил, что катапультирования экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

Напомним, накануне ВСУ за день уничтожили семь вражеских самолетов.

Ранее в Сети появилось видео воздушного боя с оккупантами. Его зафиксировали, предположительно, над Черниговом.