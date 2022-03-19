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Новости
Украина
18 марта 22, 13:29
Под Киевом сбили вражеский истребитель
истребитель
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Украинская ПВО, о которой в России заявляли, что она не существует, уничтожила вражеский Су-34.

В Бучанском районе Киевской области украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Закрываем небо над Киевщиной своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК Стингер", - сообщил он.

Павлюк добавил, что катапультирования экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

Напомним, накануне ВСУ за день уничтожили семь вражеских самолетов.

Ранее в Сети появилось видео воздушного боя с оккупантами. Его зафиксировали, предположительно, над Черниговом.
Korrespondent
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