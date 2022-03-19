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Украина
18 марта 22, 21:53
Обстрел Киева. Мать спасла ребенка, прикрыв его своим телом
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В Охматдет госпитализировали семью киевлян, пострадавших от обстрела столицы российскими оккупантами

В Охматдет госпитализировали семью киевлян, пострадавших от обстрела столицы российскими оккупантами. Женщина получила многочисленные осколочные ранения — она прикрыла своим телом одномесячную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

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Мужчина по имени Дмитрий рассказал, что всю ночь они с женой слышали взрывы, которые становились все ближе. Утром, когда женщина кормила их ребенка, вражеский снаряд упал рядом с пятиэтажкой, где живет семья.

"Когда я спустился во двор, то увидел, что снаряд попал в детсад рядом с нашим домом. Там больше нет потолка, окна и двери выбило во всех домах рядом. Обломки стекла летели прямо на нас", – вспоминает Дмитрий.

Его жена Ольга прикрыла своим телом младенца. Она получила многочисленные осколочные ранения. Семью доставили в Охматдет. Там отцу обработали осколочные раны ноги, маме сделали хирургическое вмешательство, вынули все осколки. Ребенок остался невредимым.
liga.net
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