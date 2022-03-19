Военного решения по Мариуполю пока нет – Арестович

Деблокада города Мариуполь в Донецкой области военным путем сейчас невозможна. Пока что используется политико-дипломатический путь предотвращения гуманитарной катастрофы в городе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 18 марта.

По его словам, ближайшие к городу подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника.





"И ни о какой деблокаде Мариуполя речи не может идти, им бы самим там отбиться", – сказал он.





Арестович отметил, что другие части находятся за 100-120 км от Мариуполя. Даже если они пробьют оборону противника там, где они находятся, то не пройдут такое расстояние по голой степи под ударами российской авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ.





Кроме того, вблизи Мариуполя противник сосдал мощную противовоздушную оборону. По словам Арестовича, были попытки оказать воздушную поддержку, "и они, мягко говоря, не увенчались успехом".





"Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, а и военных", – подчеркнул он.





Арестович добавил, что в настоящий момент есть политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего гуманитарной катастрофы.





"Ситуацию удалось сдвинуть до того, что российские войска открыли коридор на выезд из города. К сожалению, они не пропускают гуманитарный конвой в Мариуполь. По нашим данным, более 40 тысяч жителей уже покинули город", – сказал он.





Арестович заверяет, что силы обороны Мариуполя ведут успешную защиту.





"В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации", – отметил он и заверил, что "Мариуполь мы не сдадим".



