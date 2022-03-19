Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 марта 22, 22:05
Военного решения по Мариуполю пока нет – Арестович
Алексей Арестович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации, отметил Алексей Арестович.

Деблокада города Мариуполь в Донецкой области военным путем сейчас невозможна. Пока что используется политико-дипломатический путь предотвращения гуманитарной катастрофы в городе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 18 марта.

По его словам, ближайшие к городу подразделения ВСУ ведут тяжелейшие бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника.

"И ни о какой деблокаде Мариуполя речи не может идти, им бы самим там отбиться", – сказал он.

Арестович отметил, что другие части находятся за 100-120 км от Мариуполя. Даже если они пробьют оборону противника там, где они находятся, то не пройдут такое расстояние по голой степи под ударами российской авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ.

Кроме того, вблизи Мариуполя противник сосдал мощную противовоздушную оборону. По словам Арестовича, были попытки оказать воздушную поддержку, "и они, мягко говоря, не увенчались успехом".

"Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет. И это мнение не только мое, а и военных", – подчеркнул он.

Арестович добавил, что в настоящий момент есть политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего гуманитарной катастрофы.

"Ситуацию удалось сдвинуть до того, что российские войска открыли коридор на выезд из города. К сожалению, они не пропускают гуманитарный конвой в Мариуполь. По нашим данным, более 40 тысяч жителей уже покинули город", – сказал он.

Арестович заверяет, что силы обороны Мариуполя ведут успешную защиту.

"В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации", – отметил он и заверил, что "Мариуполь мы не сдадим".


Напомним, в Мариуполе в убежищах прячутся более 350 тысяч человек. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб, разрушено около 80% жилищного фонда.
Korrespondent
Ещё по теме:
Арестович заявил о возможном убийстве Бутусова
Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ
Мариуполь остается под контролем ВСУ
В Мариуполе ситуация сложная, из Волновахи идет эвакуация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Три кольца обороны. Как защищают Киев
noimageПоявились фото разбомбленного драмтеатра в Мариуполе
noimageОбстрел Киева. Мать спасла ребенка, прикрыв его своим телом
noimageПод Киевом сбили вражеский истребитель
noimageВоенные РФ нанесли авиаудар по Краматорску, есть жертвы
Лента новостей