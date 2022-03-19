Появились фото разбомбленного драмтеатра в Мариуполе

В Мариуполе снова попытались разобрать завалы разбомбленного драмтеатра, но российские оккупанты не прекращают обстрелы. Об этом сообщает МВД Украины в пятницу, 18 марта.

В Мариупольском драмтеатре от обстрелов прятались сотни мирных горожан. Возле здания большими буквами написали "ДЕТИ", однако военные РФ все равно нанесли по нему авиаудар сверхмощными бомбами. При этом бомбоубежище выдержало удар, и начались работы по спасению мариупольцев, оказавшихся под завалами центральной части здания.

Пока достоверно не известно, сколько людей находится в заблокированном завалами здании, и скольких удалось эвакуировать.





Напомним, что 16 марта войска РФ сбросили бомбу на драмтеатр, в котором прятались мирные жители. Также авиаудару подвергся бассейн Нептун, который служил убежищем для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.