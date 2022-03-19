Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 марта 22, 22:15
Появились фото разбомбленного драмтеатра в Мариуполе
театр Мариуполь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пока достоверно не известно, сколько людей находится в заблокированном завалами бомбоубежище, и скольких удалось эвакуировать.

В Мариуполе снова попытались разобрать завалы разбомбленного драмтеатра, но российские оккупанты не прекращают обстрелы. Об этом сообщает МВД Украины в пятницу, 18 марта.

В Мариупольском драмтеатре от обстрелов прятались сотни мирных горожан. Возле здания большими буквами написали "ДЕТИ", однако военные РФ все равно нанесли по нему авиаудар сверхмощными бомбами. При этом бомбоубежище выдержало удар, и начались работы по спасению мариупольцев, оказавшихся под завалами центральной части здания.

Пока достоверно не известно, сколько людей находится в заблокированном завалами здании, и скольких удалось эвакуировать.


 Напомним, что 16 марта войска РФ сбросили бомбу на драмтеатр, в котором прятались мирные жители. Также авиаудару подвергся бассейн Нептун, который служил убежищем для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
В Мариуполе ситуация сложная, из Волновахи идет эвакуация
Осаждаемый Мариуполь показали с неба. Видео
Захватчик перешел от нападения к обороне - Генштаб
Сегодня работает 9 гумкоридоров, в Мариуполь едет гумконвой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Три кольца обороны. Как защищают Киев
noimageВоенного решения по Мариуполю пока нет – Арестович
noimageОбстрел Киева. Мать спасла ребенка, прикрыв его своим телом
noimageПод Киевом сбили вражеский истребитель
noimageВоенные РФ нанесли авиаудар по Краматорску, есть жертвы
Лента новостей