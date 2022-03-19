Три кольца обороны. Как защищают Киев

В пятницу, 18 марта, украинские военные отчитались о значительных успехах на Киевском участке фронта. Изначальный план врага по захвату Киева за три дня давно провалился. Но теперь продвижение россиян в сторону столицы и вовсе полностью остановлена, а на отдельных направлениях ВСУ даже провела контратаку.

Направления боев

Россиянам не удалось взять столицу Украины в кольцо и организовать блокаду города. Враг атакует по трем направлениям. Первое - со стороны Гостомеля – Ворзеля – Ирпеня – Бучи, где были самые тяжелые бои, после попытки российского десанта высадится в аэропорту Гостомеля. Также на этом направлении россияне пытались прорваться к Житомирской трассе через Макаров, но потерпели неудачу. Второе направление – Вышгородский район. Третье – Броварской. На всех направлениях враг остановлен и переходит к обороне. По данным Генштаба, в ближайшее время из-за потерь вражеские войска не могут возобновить наступления на Киев

70 км от города

"Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.

На сегодняшний день, по Правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По Левому берегу его остановили. Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", - заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

По словам Грузевича, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, сбивающиеся ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

“Два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. В настоящее время идет работа над системой, которая к минимуму сведет попадание ракет в гражданское население”, -отметил Грузевич.

Контратаки





С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом, заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения 18 марта





По словам президента, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, и был отогнан от столицы.





Что будет дальше





Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза войны закончится через 2-3 недели. Даже в случае, если враг сконцентрирует силы на повторном наступлении на Киев, их поражение неизбежно, считает Арестович.





"Ну просто на неделю это, или на 10 дней еще отдалится. Конец здесь один, они стратегически проиграли, проиграют и оперативно. Поэтому я думаю, что середина апреля, конец апреля уехавшие киевляне смогут возвращаться домой", – сказал он.