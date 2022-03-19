Генштаб о потерях оккупантов по состоянию на 19 марта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям оккупантов по состоянию на 19 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 14400 человек,
танков ‒ 466 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,
артиллерийских систем – 213 ед,
РСЗО – 72 ед,
средства ПВО – 44 ед,
самолетов – 95 ед,
вертолетов – 115 ед,
автомобильной техники – 914 ед,
корабли/катера – 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.
Специальная техника – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.