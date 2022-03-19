Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 марта 22, 12:19
Киев накрыл смог, власти назвали причину
смог,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли, отметили в ГСЧС.
Погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли, отметили в ГСЧС.

Утром в субботу в стличном регионе наблюдается незначительное задымление, которое связано с погодными условиями, в частности, с направлением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации 19 марта.

"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подтвердили эту информацию.

"Сейчас в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Смог сегодня не является причиной для паники в обществе", – отметили в ведомстве.

Так, по состоянию на 07:00 утра в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

Спасатели объясняют, что в течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным происхождению с огнем граждан.

"Поэтому в который раз предупреждаем! Выжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же, это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии! Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны!", – добавили в ГСЧС.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, в чем причина возникновения задымления в столице:

- догорает свалка возле Новых Петровцев.
- безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы - теплоэлектростанций и дым от возгораний в окрестностях Киева развеется.
- в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

"Ждем ветер", – добавил Денисенко.

Накануне сообщалось, что в Киеве с начала войны с Россией погибли 222 человека, еще 889 ранены. Из-за вражеских обстрелов в столице повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.
Korrespondent
Ещё по теме:
РФ готовит авиаудары из Беларуси по городам Украины
Под Киевом враг расстрелял колонну женщин и детей:7 погибших
Оккупанты продолжают обстреливать Киев. ФОТО
Захватчик перешел от нападения к обороне - Генштаб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю
noimageВ Николаевской области оккупанты нанесли удары
noimageЗеленский заявил о перезагрузке таможни
noimageЕвропейская комиссия предупредила об угрозе голода в Украине
noimageВ многоэтажке Харькова выявили вражескую ДРГ
Лента новостей