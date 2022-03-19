Киев накрыл смог, власти назвали причину

Утром в субботу в стличном регионе наблюдается незначительное задымление, которое связано с погодными условиями, в частности, с направлением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации 19 марта.

"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", – говорится в сообщении.





В ГСЧС подтвердили эту информацию.





"Сейчас в столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Смог сегодня не является причиной для паники в обществе", – отметили в ведомстве.





Так, по состоянию на 07:00 утра в Киевской области не зафиксировано пожаров в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.





Спасатели объясняют, что в течение суток 18 марта пожарные ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, которые были вызваны неосторожным происхождению с огнем граждан.





"Поэтому в который раз предупреждаем! Выжигание сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же, это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии! Поэтому спасатели призывают граждан прекратить такую практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны!", – добавили в ГСЧС.





Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, в чем причина возникновения задымления в столице:





- догорает свалка возле Новых Петровцев.

- безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы - теплоэлектростанций и дым от возгораний в окрестностях Киева развеется.

- в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.





"Ждем ветер", – добавил Денисенко.





Накануне сообщалось, что в Киеве с начала войны с Россией погибли 222 человека, еще 889 ранены. Из-за вражеских обстрелов в столице повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.



