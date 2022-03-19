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Украина
19 марта 22, 12:23
В многоэтажке Харькова выявили вражескую ДРГ
СБУ
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В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ.

В одном из многоэтажных домов Харькова удалось обнаружить вражских диверсантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале в субботу, 19 марта.

"Хочу поблагодарить жителей за неравнодушие и активность. Мы с вами уже вместе ловим преступников. Благодаря информации от местных, в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионно-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ", – написал Синегубов.

Он отметил, что минувшая ночь в Харькове прошла относительно спокойно, а за сутки город подвергся 29 вражеским обстрелам – из минометов, артиллерии и РСЗО.

Также Синегубов сообщил, что ВСУ отражают все российские попытки наступления на Изюмском направлении.

"Все попытки наша армия отражает. Потому что "курсанты", которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области были задержаны несколько российских диверсионно-разведывательных групп. Это произошло за время действия комендантского часа.
Korrespondent
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