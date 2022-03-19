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Украина
19 марта 22, 12:26
Европейская комиссия предупредила об угрозе голода в Украине
война в Украине
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Европейская комиссия в связи с продолжающейся войной предупредила об угрозе голода в Украине

"Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", – заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу, 19 марта.

По словам Ленарчича, гуманитарный кризис в Украине уже сегодня достиг критической точки, но ситуация может стать еще хуже.

"Это безжалостное вторжение началось более трех недель назад, но мы уже начинаем видеть, что приближается голод", – сказал комиссар ЕС. От голода уже страдает население таких осажденных городов, как Мариуполь. 

Янез Ленарчич сообщил, что медицинские учреждения сталкиваются с большими трудностями при получении жизненно необходимых товаров. "Колоссальная проблема – это доступ. Предоставление гуманитарного доступа без каких-либо препятствий является обязанностью", – сказал он, добавив, что ЕК расширяет свою гуманитарную помощь вместе с партнерами на местах. "Но пока продолжаются боевые действия и не будет достигнуто прекращение огня, доступ к людям, нуждающимся в жизненно важной помощи, невозможен", – подчеркнул словацкий политик.

Нарушение международного права в Украине должно быть немедленно прекращено, потребовал Ленарчич. "Те, кто несет ответственность за это нарушение и тем самым причиняет невообразимые страдания гражданскому населению, должны быть привлечены к ответственности. Я снова призываю Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить войну", – сказал он.
liga.net
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