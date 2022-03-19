Зеленский заявил о перезагрузке таможни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новшествах на таможне для упрощения поставок товаров для обороны и гуманитарных грузов в нашу страну. Об этом в субботу, 19 марта было сказано в обращении главы Украинского государства.

"Для грузов, которые помогают обороне Украины упростили процедуру пересечения границы. Это будет настолько легко, насколько позволяют законы физики", - сказал он.

Зеленский отметил, что цель упрощений является абсолютно понятной - человеческий фактор не должен мешать скорости поставки товаров. По его словам, они очень необходимы именно сейчас, поскольку будут поддерживать нормальную жизнь в период военного положения.

"Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлину и все платежи", - заявил президент.

Напомним, в Украине создан единый координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину.