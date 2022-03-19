Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю

В Генштабе сообщают, что российские оккупационные войска временно отрезали Украину от выхода к Азовскому морю. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", - сказано в сообщении.

В то же время, на подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Неудачи в продвижении войск при наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов. Захватчики применяют как высокоточное оружие, так и бомбардировки боеприпасами неизбирательного действия.

"Россияне уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы, чтобы запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство к переговорам на условиях врага", - заявили в Генштабе.

Только за прошедшие сутки, 18 марта, противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов.

"ВСУ сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Украинские защитники наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники", - отметили в ВСУ.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану.

Ранее в ВСУ заявили, что РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря. Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.