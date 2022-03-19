Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 марта 22, 12:40
Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю
война в Украине
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

В Генштабе сообщают, что российские оккупационные войска временно отрезали Украину от выхода к Азовскому морю. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", - сказано в сообщении. 

В то же время, на подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Неудачи в продвижении войск при наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов. Захватчики применяют как высокоточное оружие, так и бомбардировки боеприпасами неизбирательного действия.

"Россияне уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы, чтобы запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство к переговорам на условиях врага", - заявили в Генштабе. 

Только за прошедшие сутки, 18 марта, противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов.

"ВСУ сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Украинские защитники наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники", - отметили в ВСУ. 

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану.

Ранее в ВСУ заявили, что РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря. Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.
Korrespondent
Ещё по теме:
Что побудило Савченко привлечь жену Медведчука к переговорам
В 2021 году украинцы будут отдыхать 115 дней
На западе Украины и Приазовье штормовое предупреждение
Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский залив
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Николаевской области оккупанты нанесли удары
noimageЗеленский заявил о перезагрузке таможни
noimageЕвропейская комиссия предупредила об угрозе голода в Украине
noimageВ многоэтажке Харькова выявили вражескую ДРГ
noimageКиев накрыл смог, власти назвали причину
Лента новостей