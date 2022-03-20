Пленные будут восстанавливать то, что разрушили в Украине

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, сообщает пресс-служба МВД.

"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права, будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда", – сказал Енин.

Он отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, с Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Енин сказал, что Украина обязуется содержать пленных в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.





Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.