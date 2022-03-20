Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 марта 22, 22:01
Пленные будут восстанавливать то, что разрушили в Украине
Пленные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пленных российских военных привлекут к восстановлению экономического потенциала Украины или, возможно, они пойдут на обмен

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время всеукраинского телемарафона, сообщает пресс-служба МВД.

"Российских военных, попавших в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права, будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда", – сказал Енин.

Он отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, с Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Енин сказал, что Украина обязуется содержать пленных в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

По данным Минреинтеграции, официально в Украине на сегодняшний день – 562 российских военнопленных. 

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных. 
liga.net
Ещё по теме:
Создан сайт с информацией о российских военнопленных
Вторжение – не импровизация Путина
Пленные россияне будут работать на экономику Украины – МВД
РФ сбрасывает на Чернигов запрещенные бомбы - CIT. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Морская пехота из Крыма потеряли до 90% личного состава
noimageУкраину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси
noimageВ СНБО показали новые фейки РФ
noimageОккупанты насильно вывозят мариупольцев на территорию РФ
noimageМинобороны озвучило зарплаты военных
Лента новостей